vor 11 Min.

Aichach-Friedberg: Patient mit Corona gestorben

Im Krankenhaus Aichach ist ein Patient mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Insgesamt sind 19 positiv getestete Personen in den Kliniken an der Paar.

Im Krankenhaus Aichach ist ein Patient mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Insgesamt sind 19 positiv getestete Personen in den Kliniken an der Paar.

Von Marlene Weyerer

Eine 82-jährige Person mit einer Covid-19-Infektion ist am Wochenende im Krankenhaus Aichach gestorben. Das teilte das Landratsamt am Montag mit. Landratsamtsprecher Wolfgang Müller betont, dass der Patient nicht an dem Virus gestorben sei, sondern mit. Derzeit sind 19 Patienten in den Kliniken an der Paar positiv auf Corona getestet. Sechs liegen auf der Intensivstation, drei davon werden beatmet. Das Landratsamt weist darauf hin, dass die Patienten der Kliniken an der Paar nicht zwangsläufig alle aus dem Landkreis Aichach-Friedberg kommen.

Aichach-Friedberg: 623 Menschen in Quarantäne

Im Wittelsbacher Land sind in den vergangenen sieben Tagen 250 Menschen positiv auf Corona getestet worden (Stand: 01.11.). Als Kontaktpersonen befinden sich vorsorglich 623 Menschen in Quarantäne (Stand: 30.10.). Insgesamt haben sich seit Anfang März laut Landratsamt 973 Menschen im Wittelsbacher Land mit dem Coronavirus infiziert. 21 Menschen starben, 17 von ihnen waren Bewohner des AWO-Heims in Aichach.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bei 179,72 (Stand: 01.11.). Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen positiv auf Corona getestet worden sind. Die Inzidenz liegt seit etwa zwei Wochen in Aichach-Friedberg deutlich über dem Grenzwert von 50.

Lesen Sie auch:

Themen folgen