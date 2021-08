Aichach-Friedberg/Pöttmes

vor 34 Min.

Bundestagswahl: Kristin Burger aus Pöttmes tritt für die V-Partei³ an

Die gebürtige Bad Kissingerin Kristin Burger die in Pöttmes lebt, tritt als Direktkandidatin der V-Partei³ im Wahlkreis Donau-Ries an.

Von Nicole Simüller

Kristin Burger kocht gerne. Auf ihrer Instagram-Seite sind reichlich Bilder davon zu finden. Doch Fleisch, Eier oder andere Nahrungsmittel tierischen Ursprungs kommen bei ihr nicht auf den Tisch. Seit zwölf Jahren ernährt sie sich vegan. Zuvor beschäftigte sie sich intensiv mit der Massentierhaltung. "Ich habe festgestellt, dass es nicht mehr vertretbar ist, Fleisch oder Eier aus Massentierhaltung zu essen", sagt sie. Ihre vegane Lebensweise hatte auch Auswirkungen auf ihren Beruf und ihr politisches Engagement: Die 28-Jährige, die in Pöttmes lebt und vegane Lebensmittel vertreibt, tritt bei der Bundestagswahl als Direktkandidatin der V-Partei³ im Wahlkreis Donau-Ries an. Zu ihm gehören auch acht Kommunen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg.

