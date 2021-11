Polizei Aichach warnt vor Schockanrufen im Landkreis

Unbekannte rufen Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg an und wollen unter einem Vorwand Geld von ihnen. Was die Polizei Betroffenen rät.

Zu einer Vielzahl von Schockanrufen ist es am Dienstag im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg gekommen. Wie die Polizei berichtet, haben Unbekannte versucht, per Telefon Geld zu erpressen. Dabei gaben sie vor, dass ein naher Angehöriger nur gegen Zahlung eines hohen Geldbetrages vor einer Inhaftierung verschont werden könne. In einem Zeitraum von 8 bis 15.15 Uhr gingen bei der Aichacher Polizeidienststelle 15 Mitteilungen besorgter Bürgerinnen und Bürger aus Aichach, Aindling, Affing, Pöttmes und Schiltberg ein.

Polizei gibt Tipps, wie Menschen mit Schockanrufen umgehen sollten

In den bekannt gewordenen Fällen hatten die Angerufenen die Betrugsabsichten erkannt, so dass es zu keinem Vermögensschaden kam.

Die Tipps der Polizei:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertsachen bitten.

wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertsachen bitten. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Geben Sie keine Auskunft zu finanziellen Verhältnissen oder Wertsachen.

Bei geringsten Zweifeln: Fragen Sie selbst bei ihrer örtlichen Polizeiinspektion oder dem Polizeinotruf 110 nach.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Wie Bürgerinnen und Bürger derartige Betrugsmaschen erkennen und sich davor schützen können ist auch im Internet unter www.polizei-beratung.de nachzulesen. (kneit)