Prozess nach Trennungsstreit: Angeklagte wegen Nötigung verurteilt

Plus Eine 56-Jährige befördert die Ex-Freundin ihres Sohnes aus dessen Haus. Jetzt stand sie vor dem Amtsgericht Aichach wegen Nötigung und Körperverletzung.

War es nur ein leichter Stoß oder ein starker Schubs? Eine 56-Jährige aus dem westlichen Landkreis soll im vergangenen September die 40-jährige Ex-Freundin ihres Sohnes aus dessen Haus geworfen haben. Die 40-Jährige sagt, dies sei auf äußerst brutale Weise geschehen. Deswegen muss sich die 56-Jährige wegen Körperverletzung und Nötigung vor dem Amtsgericht Aichach verantworten. Die erste Verhandlung wurde unterbrochen. Der Grund: Videomaterial aus der Überwachungskamera am Haus sollte Klarheit über die Geschehnisse schaffen.