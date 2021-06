Aichach-Friedberg

18:01 Uhr

„Public Viewing“ zur Fußball-EM? Was Fans in Aichach-Friedberg erwartet

Ein öffentliches „Public Viewing“ wie bei der WM 2014 wird es dieses Jahr auf dem Marienplatz in Friedberg nicht geben. Fans im ganzen Landkreis werden eine außergewöhnliche EM erleben.

Die ersten Spiele sind gespielt, jetzt greift auch Deutschland ins Geschehen ein: Am Dienstagabend trifft die Nationalelf bei der Fußball-Europameisterschaft auf Frankreich (Anpfiff: 21 Uhr, ZDF) – ein Topspiel, das auch im Wittelsbacher Land tausende Fußballfans verfolgen werden. Aber wo und wie? Für viele gehört gemeinsames Freiluftschauen („Public Viewing“) zu Großturnieren wie das Runde zum Eckigen. Doch dieses Jahr ist alles anders. Für Veranstalter im Landkreis ist es fast ein Wagnis, die Spiele zu zeigen. Die Unwägbarkeiten durch Corona sind groß. Was also erwartet die Fans im Wittelsbacher Land: eine EM mit eingebauter Euphoriebremse oder ein Sommer berauschender Fußball-Feste?

