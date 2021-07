Aichach-Friedberg

vor 30 Min.

Realschüler müssen während Abschlussprüfung keine Maske tragen

Bei den Abschlussprüfungen der Realschulen gilt dieses Jahr: Abstand halten. Deswegen schreiben die Aichacher Realschüler ihre Prüfungen in der Vierfachturnhalle. Das Bild entstand vor den Abiturprüfungen vergangenes Jahr, die ebenfalls in der Turnhalle stattfanden.

Plus Für die Abschlussklassen der Realschulen im Wittelsbacher Land wird es ernst: Die letzten Prüfungen stehen an. In der Corona-Pandemie laufen diese anders ab, als sonst.

Von Katja Neitemeier

Maskenpflicht und Wechselunterricht: Das vergangene Schuljahr war auch für die Schüler in den Abschlussklassen eine Herausforderung. Am Mittwoch beginnen für alle Realschüler im Wittelsbacher Land die Abschlussprüfungen. Wegen der Corona-Pandemie gelten besondere Regeln.

