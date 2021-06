Aichach-Friedberg

Regenbogen und Kniefall: Was Betroffene im Kreis von EM-Symbolen halten

Plus Während der EM setzen Fußballer Zeichen gegen Rassismus und Homophobie. Was bringt das? Betroffene im Landkreis Aichach-Friedberg sprechen über Erfahrungen.

Von Max Kramer

Team-Aufstellung, Form der Spieler, Stärken und Schwächen des Gegners - all das sind Dinge, die vor einem Fußballspiel analysiert und diskutiert werden. Das ist auch bei der aktuell laufenden Fußball-EM so. Und doch standen vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn am Mittwoch (Anpfiff um 21 Uhr, Übertragung im ZDF) die sportlichen Themen eher im Hintergrund. Weitaus mehr Aufmerksamkeit erzeugte die Frage, ob das Münchner EM-Stadion vor und während des Spiels in Regenbogenfarben erstrahlen soll - als Zeichen für Vielfalt und Toleranz. Auch wenn der europäische Fußballverband Uefa den Vorschlag letztlich ablehnte: Es war nicht das erste Mal, dass während dieser EM Symbole gegen Diskriminierung im Fokus standen. Was sagen Betroffene im Landkreis Aichach-Friedberg dazu?

