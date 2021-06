Schon wieder heftige Unwetter im Wittelsbacher Land

Plus Erneut zieht ein Unwetter über das Wittelsbacher Land. Vor Ort sind viele Einsatzkräfte der Feuerwehren. Auch für Landwirte hat das Unwetter Folgen.

Immer wieder machen in diesen Tagen starker Regen und zum Teil Hagel den Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg das Leben schwer. Bereits mehrfach mussten freiwillige Feuerwehren Keller auspumpen und Straßen von Schlamm befreien. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren vor allem die Gemeinde Rehling sowie die Marktgemeinden Aindling und Pöttmes betroffen. Aber auch die Landwirte haben mit den Auswirkungen der Unwetter zu kämpfen.