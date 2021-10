Schreinergeselle gewinnt Innungswettbewerb mit Nussbaum-Schrank

Michael Wenning wird Innungs- und Wettbewerbssieger bei den Schreinern im Landkreis. 26 junge Schreiner sind jetzt Gesellen.

Drei Jahre haben die angehenden Schreiner und Schreinerinnen im Landkreis darauf gewartet, nun war es endlich so weit: 26 Gesellenbriefe wurden im Rahmen der traditionellen Freisprechfeier überreicht, auf der neben den Junggesellen und -gesellinnen Eltern, aber auch die ausbildenden Meister anwesend waren. Die Teilnehmerzahlen waren, wie bereits im vergangenen Jahr, coronabedingt beschränkt, was aber eine sehr familiäre Atmosphäre schuf.

Junge Schreiner beeindrucken mit Vielfalt bei Gesellenstücken

Der Innungsobermeister Konrad Sedlmeyr führte in Dasing durch die Veranstaltung. Er und die Direktorin der Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land, Cornelia Nieberle-Schreiegg, zeigten sich sehr überrascht über die ausgesprochen schönen Gesellenstücke. Den Zauber der Möbelstücke machten ihre Vielfalt – vom Schreibtisch bis zum Highboard – und die gelungene Gestaltung aus, wie Sedlmeyr und Nieberle-Schreiegg in ihren Ansprachen betonten. Die Direktorin der Berufsschule ehrte in diesem Rahmen jene Auszubildenden, die in einem Projekt einen neuen Konferenzraum für die Berufsschule geplant hatten. Mittlerweile ist der Raum nach ihren Plänen eingerichtet und ein richtiges Schmuckstück geworden.

Sonja Schmaus, Leiterin der Abteilung Holztechnik in der Berufsschule, nahm die Festgäste in Wort und Bild auf eine humorvolle Zeitreise über die vergangenen drei Jahre in der Schule mit. Dabei wurde jedem Zuhörer klar, dass sehr viel gelernt worden, aber der Spaß nie zu kurz gekommen war.

Anschließend wurden feierlich die Gesellenbriefe überreicht und die Innungssieger geehrt. Michael Wenning, der bei Möbelhandwerk Gerhard Huber in Kissing ausgebildet wurde, wurde erster Innungssieger. Sein Schrank, aus Nussbaum mit Messing gefertigt, überzeugte durch eine saubere handwerkliche Bearbeitung. Die Plätze zwei und drei belegten Eva Fink (Innenausbau Fischer, Todtenweis) und Maria Menzinger (Schreinerei Achter & Baumgartner, Dasing).

Platz zwei in dem Wettbewerb „Gute Form“ teilen sich Kora Wanner (Schreinerei Strauch, Aichach) und Eva Fink (Innenausbau Fischer, Todtenweis). Im Bild (von links): Sebastian Strauch, Kora Wanner, Eva Fink, Michael Wenning und Gerhard Huber. Foto: Sonja Schmaus

Nussbaum-Schrank gewinnt auch zweiten Wettbewerb

Zuletzt wurde ein zweiter Wettbewerb ausgelobt. Er trägt den Titel „Gute Form“. Dieser war erst am Nachmittag der Freisprechfeier von einer Jury entschieden worden. Stolzer Sieger wurde auch hier Michael Wenning mit seinem laut Mitteilung hervorragend gestalteten Schrank, der qualitativ wie auch optisch perfekt war. Er darf sein Gesellenstück im Dezember auf der Messe Heim & Handwerk in München vor großem Publikum ausstellen. Platz zwei teilten sich Kora Wanner (Schreinerei Strauch, Aichach) und Eva Fink (Innenausbau Fischer, Todtenweis). (AZ)