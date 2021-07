Aichach-Friedberg

Schulen im Fokus: So ist die Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg

Plus Die Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt - mit Auswirkungen auf mehrere Schulen. Findet die Abschlussfeier der Mittelschule Friedberg trotz Corona-Fälle statt?

Es ist nur ein leichter Rückgang, jedoch einer mit Folgen: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag für den Landkreis Aichach-Friedberg die Sieben-Tage-Inzidenz 23. An den beiden Vortagen hatte sich der Wert nur auf unwesentlich höherem Niveau bewegt (27,5 am Mittwoch und 26 am Donnerstag). Da die Inzidenz nun jedoch nur zwei Tage in Folge über 25 lag, wird eine Verschärfung hinfällig: die Maskenpflicht am Platz in allen weiterführenden und beruflichen Schulen.

