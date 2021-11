Schwarzer Freitag für Friedberg: Die Stadt brennt sieben Tage lang

Das Buch "Altbayern in Schwaben" widmet sich der Heimatgeschichte im Wittelsbacher Land. Diesmal wird erzählt, wie Friedberg wohl sieben Tage gebrannt hat.

Heimatgeschichte aus dem Wittelsbacher Land steht bei der Buchreihe "Altbayern in Schwaben" im Mittelpunkt. Sieben Autoren haben neun Beiträge für den reich bebilderten 19. Band verfasst. Wir stellen sie in einer Serie vor. Der Leiter des Redaktionsteams, Wolfgang Brandner, hat sie zusammengefasst. Regine Nägeles Beitrag trägt den Titel "Der Schwarze Freitag in der Geschichte der Stadt Friedberg":

Es geht um ein kriegerisches Thema. Denn die Geschichte unserer Heimat ist sehr oft Kriegsgeschichte. Es war Freitag, der 16. Juli 1632, als das Wüten schwedischer Soldaten und fanatischer Augsburger Protestanten in Friedberg begann. Friedberg soll danach sieben Tage und sieben Nächte gebrannt haben. Es brannten alle Häuser, die Kirchen und das Schloss. Die mittelalterlichen Gebäude wurden dabei unwiederbringlich ein Raub der Flammen.

Im Dreißigjährigen Krieg ist Friedberg die erste bayerische Stadt, die niedergebrannt wird

Friedberg war im Dreißigjährigen Krieg die erste bayerische Stadt, die durch Brand zerstört wurde und drei Jahre lang eine menschenleere Geisterstadt blieb. Der Beitrag stellt dar, wie es dazu kam, und zeichnet die schrecklichen Ereignisse nach. Nur 50 bis 100 Bürger dürften das Inferno von 1632 überlebt haben.

Später wirkt die ruinierte Stadt Friedberg wie ein Magnet

Dennoch: Die ausgebrannte, ruinierte Stadt Friedberg wirkte nach dem Ende des Krieges wie ein Magnet, denn "Stadtluft macht frei", also jenes Thema, das im vergangenen Jahr die Landessausstellung in Aichach und Friedberg prägte. Es kamen neue Bürger aus dem nahen Umland, aus Schwaben, aus Altbayern, auch aus fernen Gebieten, und zwar vorwiegend aus dem westlichen Österreich und aus den übervölkerten Gebieten des heutigen Tirols beziehungsweise Südtirols. Dennoch dauerte es bis ins 19. Jahrhundert, als 150 Jahre nach dem Dreißigjährigen Krieg die Einwohnerzahl Friedbergs wieder den Stand wie vor 1632 erreicht hatte. (AZ)

Bezug: Der vollständige Beitrag ist erschienen im Band "Altbayern in Schwaben 2020". Dieser ist im örtlichen Buchhandel für 15,90 Euro erhältlich (ISBN 978-3-9813801-8-7) oder beim Landratsamt: www.lra-aic-fdb.de/hier-leben/kultur/altbayern-in-schwaben

Lesen Sie dazu auch