Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Aichach-Friedberg sinkt weiter

Der Wert für den Landkreis Aichach-Friedberg liegt am Freitag bei 12,6. Die Kliniken an der Paar behandeln derzeit keinen einzigen Corona-Patienten.

Die Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt entspannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für das Wittelsbacher Land liegt am Freitag laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 12,6. Am Donnerstag waren es 13,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Kein Corona-Patient im Krankenhaus

Positive Nachrichten gibt es auch aus den Kliniken an der Paar. In den Krankenhäusern in Aichach und Friedberg wurden am Freitagmorgen keine positiv auf Corona getesteten Patienten behandelt. Es gab auch in beiden Häusern keine Verdachtsfälle.

Elf Personen positiv getestet

Positiv getestet wurden in den vergangenen sieben Tagen elf Personen im Landkreis. Während keine von ihnen in Aichach oder Friedberg getestet wurden, war es in Kissing eine Person, in Mering waren es zwei. Insgesamt wurden im Landkreis Aichach-Friedberg seit Anfang März 2020 genau 5.182 Personen positiv getestet. Unverändert ist mit 101 die Zahl der Menschen, die an oder mit Covid-19 verstorben sind. (bac)

