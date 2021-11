Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg heute über 500

Immer mehr Menschen im Wittelsbacher Land infizieren sich mit dem Corona-Virus. Deswegen steigt die Inzidenz über den Wert von 500.

Die Inzidenz im Wittelsbacher Land überspringt die 500er-Marke. Für Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 502,1 für den Landkreis Aichach-Friedberg. Am Vortag lag er noch darunter. An den aktuellen Corona-Regeln ändert diese Entwicklung nichts, denn der Landkreis bleibt ein Corona-Hotspot. Das liegt auch an der momentanen Auslastung der Krankenhäuser.

Pandemie im Wittelsbacher Land: Mehr Corona-Fälle im Aichacher Krankenhaus



Nach Angaben des Landratsamtes gibt es wieder mehr positiv getestete Menschen in den Kliniken an der Paar. Derzeit gibt es im Aichacher Krankenhaus 19 Corona-Patienten. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 15. Auf der Intensivstation liegen momentan sechs positiv getestete Menschen. Sie müssen alle beatmet werden. Zudem meldete das Landratsamt drei Verdachtsfälle im Aichacher Krankenhaus. In der Klinik in Friedberg gibt es keine infizierten Patientinnen und Patienten und auch keine Verdachtsfälle.

In diesen Nachbarlandkreisen gibt es viele Corona-Fälle

Auch in den Nachbarlandkreisen von Aichach-Friedberg bleibt die Inzidenz auf hohem Niveau. Mit einem Wert 645,7 bleibt der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen Spitzenreiter. Allerdings dicht gefolgt vom Landkreis Augsburg. Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 604,5. Die Stadt Augsburg hat die 600er-Marke noch nicht überschritten. Das RKI meldete einen Wert von 514,5. Noch einmal niedriger ist er im Landkreis Dachau mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 470. Das Schlusslicht bildet der Landkreis Donau-Ries. Dort beträgt die Inzidenz 445,9.