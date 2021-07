Aichach-Friedberg

vor 3 Min.

Sind die Landwirte schuld am Hochwasser im Wittelsbacher Land?

In Aindling liefen zuletzt über die Gamlinger Straße Wasser und Schlamm herunter und nach Aindling hinein. Mit Sandsäcken wurde versucht, noch größeren Schaden zu verhindern.

Plus In vielen Häusern im Landkreis Aichach-Friedberg laufen nach Starkregen die Keller voll. Die Betroffenen sehen eine Mitschuld bei den Landwirten. Was diese sagen.

Von Evelin Grauer

Starkregen hat in den vergangenen Wochen mehrfach zu erheblichen Schäden im Wittelsbacher Land geführt. Besonders betroffen waren Pöttmes und Aindling, aber auch Rehling, Todtenweis und andere Gemeinden. Keller liefen voll, Feldwege wurden zerstört, Bäume stürzten um und die Abwasserkanäle müssen auf Schäden überprüft werden. Der Ärger bei den betroffenen Bürgern ist groß. Viele von ihnen geben den Landwirten zumindest eine Mitschuld an den Überschwemmungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

