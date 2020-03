Aichach-Friedberg: So sehen Politiker die Kreistagswahl

Plus Die CSU hat drei, die SPD vier Sitze im neuen Kreistag Aichach-Friedberg verloren. Gewinner sind die Grünen, aber auch die AfD. Was die Politiker dazu sagen.

Die etablierten Parteien CSU und SPD haben bei der Kreistagswahl im Landkreis Aichach-Friedberg Federn gelassen, ebenso wie die Unabhängigen. Die Grünen haben erheblich gewonnen. Zuwächse haben aber auch die Freien Wähler erzielt. Und: Die AfD zieht mit fünf Sitzen in den Kreistag ein. Das sagen die Politiker zum Ausgang Kreistagswahl:

Kreistagswahl: Peter Tomaschko ist "insgesamt zufrieden"

Peter Tomaschko (CSU): Der CSU-Kreisvorsitzende ist „insgesamt zufrieden“ mit dem Ergebnis der Kreistagswahl. Die politische Großwetterlage lasse keine Mehrheiten mehr zu, so die Analyse des Landtagsabgeordneten. Die einzelnen Kandidaten auf der CSU-Liste hätten zum Teil sehr hohe Ergebnisse erhalten. Sein persönliches Abschneiden freue ihn natürlich, sagt der Merchinger. Der 46-Jährige Listenführer und Fraktionschef der Christsozialen im Kreistag hat mit 53.000 Stimmen mit Abstand die meisten unter allen 412 Kandidaten erhalten.

„Nicht zufrieden“ ist Tomaschko dagegen, dass die AfD mit fünf Kreisräten ins Blaue Palais einzieht: „Wir hätten sie gerne mehr gestutzt.“ Klar sei für seine und die anderen demokratischen Parteien, dass es keine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten geben werde: „Wir grenzen uns total ab.“ Und noch was will der CSU-Chef loswerden: Die Wahl von mehreren jungen Bürgermeistern, wie zum Beispiel in Rehling, Aindling oder Pöttmes, aber auch die Wiederwahl von erfahrenen Rathauschefs im nördlichen Landkreis, sei ein toller Erfolg.

Stefan Lindauer zieht ein positives Fazit

Stefan Lindauer (Grüne): Bei einem Zuwachs um vier auf jetzt neun Mandate kann das Fazit nur positiv sein: „Wir sind zufrieden und begeistert.“ Kreissprecher Lindauer sieht die neue Fraktion nicht nur in der Breite, sondern auch fachlich sehr gut aufgestellt. Für alle inhaltlichen Schwerpunkte der Grünen, von ÖPNV über Energiewende bis zu Naturschutz, seien Experten dabei.

Das sind die Mitglieder des neuen Kreistags 1 / 9 Zurück Vorwärts Peter Tomaschko 53.093 Manfred Losinger 41.694 Richard Scharold 36.302 Sissi Veit-Wiedemann 34.660 Stephanie Kopold-Keis 33.348 Tomas Zinnecker 33.049 Josef Dußmann (neu) 32.407 Florian Mayer 31.316 Helmut Beck 30.467 Erich Kerner (neu) 29.607 Reinhard Gürtner 29.559 Michaela Böck 29.472 Erwin Gerstlacher 29.331 Thomas Kleist 29.026

CSU (25 Sitze, 2014: 28) Stimmen Leonhard Büchler 28.819 Markus Winklhofer (neu) 28.376 Thomas Winter 26.442 Reinhard Herb 26.366 Gertrud Hitzler (neu) 26.208 Hans Schweizer 25.671 Josef Schreier 25.474 Stefan Meitinger (neu) 25.030 Gregor Pfundmeir 24.550 Georg Resch (neu)\ 24.414 Markus Waschka (neu) 24.160 Nachrücker: Josef Koppold 24.027

Grüne (9 Sitze, 2014: 5) Stefan Lindauer (neu) 18.078 Katrin Müllegger-Steiger 17.465 Petra von Thienen (neu) 13.776 Claudia Eser-Schuberth 13.630 Marion Brülls 13.494 Wolfhard von Thienen (neu) 13.155 Magdalena Federlin 12.799 Wolfgang Rainer Pfeiffer (neu) 12.649 Alfred Seitz (neu) 11.641 Nachrücker: Monika Gebhard 11.599

Freie Wähler (7 Sitze, 2014: 5) Erich Nagl 13.230 Marc Sturm 12.267 Rudi Fuchs 12.056 Helmut Lenz 11.781 Peter Erhard 11.737 Johannes Ankner (neu) 11.659 Johannes Hatzold 10.149 Nachrücker: H.-J. Schmuttermair 9871

SPD (7 Sitze, 2014: 11) Klaus Habermann 21.370 Roland Eichmann (neu) 17.658 Andreas Santa (neu) 12.766 Silvia Rinderhagen 12.211 Stefan Hummel (neu) 11.825 Hans-Dieter Kandler 10.743 Ulrike Sasse-Feile (neu) 10.090 Nachrücker: Brigitte Neumaier 9734

AfD (5 Sitze, 2014: 0) Josef Settele (neu) 19.090 Willibald Mair (neu) 15.903 Paul Traxl (neu) 15.352 Simon Kuchlbauer (neu) 14.837 Heike Themel (neu) 14.795 Nachrücker: Monika Luff 14.714

ÖDP (3 Sitze, 2014: 2) Berta Arzberger 7820 Johannes Kreppold (neu) 7233 Maria Posch (neu) 6745 Nachrücker: Peter Schmid 6557

Unabhängige (3 Sitze, 2014: 6) Mathias Stößlein (neu) 11.135 Franz Schindele 9378 Martin Echter 8778 Nachrücker: Manfred Graser 8405

FDP (1 Sitz, 2014: 1) Karlheinz Faller 7492 Nachrücker: Birgit Geier 5928

Sein persönliches Ergebnis, eines der drei besten außerhalb der CSU, bewertet er als Vertrauenvorschuss für einen Newcomer, den er so nicht erwartet hätte. Dem möchte er natürlich gerecht werden, sagt der junge Todtenweiser: „Der Auftrag ist angekommen.“ Mit der AfD will er im Kreistag so umgehen, wie es der Landtag vorexerziert.

Aichach-Friedberg: Sandra Lederer hat "gemischte Gefühle"

Sandra Lederer (SPD): Die Kreisvorsitzende spricht von „gemischten Gefühlen“. Sie sei schon im Vorfeld realistisch davon ausgegangen, dass einige Mandate verloren gehen könnten, hätte sich dennoch natürlich mehr erhofft. Die Kandidaten hätten viel Herzblut in den Wahlkampf gesteckt. Jetzt gelte es anzupacken, sagt Lederer, die selbst den Sprung nicht geschafft hat. Vor allem soll die Basis der SPD auf dem Land verbreitert werden.

Erich Nagl äußert sich "zufrieden"

Erich Nagl (Freie Wähler): Mit zwei weiteren Kreisräten auf sieben bleiben die Freien Wähler in der aktuellen Stärke. Rudi Fuchs und Marc Sturm sind ja schon 2019 zur FW-Fraktion gewechselt. Kreisvorsitzender Nagl ist „zufrieden“. Beinahe wäre noch ein achter Sitz dazugekommen, der Wähler habe die Fraktion bestätigt: „Alles gut.“

