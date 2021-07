Sonder-Impfaktion mit 500 Dosen in Dasing: So kommen Sie an einen Termin

Im Rahmen einer Sonderaktion in Dasing werden 500 Dosen Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft. Wie die Anmeldungen in Aichach-Friedberg ablaufen.

Wer im Landkreis Aichach-Friedberg lebt und bisher noch keinen Impftermin bekommen hat, kann sich für eine Sonderimpfaktion im Impfzentrum Dasing anmelden. Das Landratsamt teilte mit, dass dort am 8. und 9. Juli jeweils zwischen 16 und 20 Uhr das Vakzin von Johnson & Johnson verimpft wird. Bereits eine Dosis dieses Herstellers bietet nach 14 Tagen vollständigen Impfschutz. Insgesamt stehen 500 Impfdosen zur Verfügung. Die Anmeldung ist ab Montag, 5. Juli, 11 Uhr, unter www.vitolus.de/aichach möglich.

Corona-Impfungen mit Johnson & Johnson in Dasing

Das Impfangebot richtet sich nur an Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind. Bei der Anmeldung müssen Wohnort und Geburtsdatum angegeben werden. Am Tag der Impfung müssen die ausgewählten Personen dann ein Ausweisdokument und - falls vorhanden - ihren Impfpass vorzeigen. Das obligatorische Aufklärungsgespräch findet direkt vor Ort statt. Gebuchte Termine können nicht auf einen anderen Tag verschoben werden und verfallen ersatzlos.

Neben Sonder-Impfaktion auch Impfungen mit Biontech und Moderna

Erneut ruft das Landratsamt dazu auf, dass sich alle ab 16 Jahre, die gerne geimpft werden möchten, für einen Termin anmelden. Wer sich jetzt registriert, könne unverzüglich einen Termin für eine Impfung mit den Impfstoffen von Biontech oder Moderna erhalten. Anmeldungen sind unter www.impfzentren.bayern oder unter der Telefonnummer 089/244188110 möglich. Die Hotline ist von Montag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr besetzt.

Corona-Inzidenz im Wittelsbacher Land nähert sich der Null

Unterdessen fällt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg weiter. Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist am Freitag einen Wert von 1,5 aus. In den Kliniken an der Paar gibt es derzeit keine Corona-Verdachtsfälle und keine Personen, die positiv auf das Virus getestet wurden. In der vergangenen Woche wurden im Landkreis zwei Personen positiv auf Covid-19 getestet, eine davon in Mering. Seit März 2020 wurden insgesamt 5179 Menschen positiv auf das Virus getestet. Im gleichen Zeitraum starben bislang 101 Personen an oder mit dem Coronavirus.