Statt Corona-Blues endlich wieder Kunst, Kabarett, Kino und Konzerte im Landkreis

Plus Dank der niedrigen Corona-Zahlen dürfen im Wittelsbacher Land wieder Live-Veranstaltungen mit Besuchern stattfinden. Eine Auswahl, was demnächst geplant ist.

Die niedrigen Corona-Zahlen und Lockerungen in vielen Bereichen machen es möglich, dass im Wittelsbacher Land wieder Veranstaltungen geplant werden können - live vor Ort und mit Besuchern. Wenn auch die Gästezahl oft noch beschränkt ist und die Hygienevorschriften weiterhin gelten, können sich die Landkreisbürger im Sommer und Herbst wieder auf Konzerte, Kabarett, Stadtführungen, Kino, Sporthöhepunkte und viel Kunst freuen. Hier eine kleine Auswahl.