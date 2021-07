Strom sparen und Preise erradeln: Themenwochen Strom starten

Plus Während der bayernweiten Themenwochen Strom können sich die Bürger im Wittelsbacher Land über nachhaltige Stromnutzung informieren. Bei einer Radtour winken Preise.

Mit dem Rad einen Preis gewinnen oder sich über Photovolotaik-Anlagen informieren? All das ist während der Themenwochen Strom im Wittelsbacher Land von Montag, 12. Juli, bis Sonntag, 25. Juli, möglich. Ein Schwerpunkt in den zwei Wochen ist das Thema Strom sparen.