Tippspiel zur Fußball-EM 2021: Finale tippen - tolle Preise gewinnen!

Fans freuen sich: Am Freitag beginnt die Fußball-EM 2021! Die Aichacher Nachrichten starten ein Tippspiel. Wie es funktioniert - und was es zu gewinnen gibt.

Eigentlich hätten die Fußballer bereits im vergangenen Jahr den Europameister ausgespielt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die EM um ein Jahr verschoben. Das lange Warten hat nun ein Ende, denn am Freitagabend beginnt das Fußballturnier. Auch wenn in Corona-Zeiten einiges anders ist, wollen wir von den Aichacher Nachrichten wieder ein Tippspiel anbieten. Tippen Sie, welche beiden Mannschaften im Finale am 12. Juli stehen werden - es gibt tolle Preise zu gewinnen.

Das Endspiel findet im Wembley-Stadion in London statt. Jede der 24 Mannschaften will dann dabei sein und um den Pokal kämpfen. Das Turnier beginnt am Freitag mit dem Auftaktspiel zwischen der Türkei und Italien in Rom (Anstoß: 21 Uhr, ARD). Die deutsche Mannschaft steigt am Dienstag ein und hat mit Weltmeister Frankreich gleich einen ganz harten Brocken vor der Brust. Spätestens dann dürfte so etwas wie EM-Fieber auch in Deutschland aufkommen, wobei die Fußballfeste in Pandemie-Zeiten deutlich kleiner und vermutlich auch ruhiger ausfallen dürften.

Holt Jogi Löw zum Abschied den EM-Titel? Foto: Christian Charisius,dpa

Fußball-EM 2021 startet - wer erreicht das Finale?

Corona hin oder her - so eine Europameisterschaft ist immer eine "Hochzeit" für alle Experten. Dann wird wieder darüber debattiert, was welcher Trainer hätte besser und anders machen können oder müssen. Und natürlich wird darüber spekuliert, wie weit die deutsche Auswahl im letzten Turnier des scheidenden Bundestrainers Jogi Löw wohl diesmal kommen wird.

Kann Deutschland nach dem peinlichen WM-Aus in der Gruppenphase Wiedergutmachung leisten, oder ist schon in der sogenannten Todesgruppe Schluss für Jogis Elf? Sichert sich Frankreich nach dem Weltmeister-Pokal auch den europäischen Titel, oder machen die technisch starken Spanier, die Deutschland im Herbst mit 6:0 besiegten, dem Favoriten einen Strich durch die Rechnung? Und was ist mit Titelverteidiger Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo oder dem ewigen Geheimfavoriten Belgien? Oder stehen am Ende vielleicht zwei Überraschungsmannschaften im Finale?

EM-Tippspiel der Aichacher Nachrichten: So können Sie mitmachen

Fragen über Fragen, und so sind jede Menge mögliche Endspieltipps drin. Welche Paarung haben Sie auf dem Tippschein?



Wie funktioniert’s Das Mitmachen ist ganz einfach. Tippen Sie, welche beiden Nationalmannschaften das Finale erreichen. Schicken Sie uns dazu einfach eine E-Mail mit dem Stichwort "EM-Tippspiel" an redaktion@aichacher-nachrichten.de und nennen Sie uns Ihre beiden Mannschaften für das Finale.



Einsendeschluss Ihr Tipp muss uns spätestens am Freitag, 18. Juni, um Mitternacht erreicht haben.



Preise Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir einen EM-Spielball, ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft und einen Fan-Schal. Sollte kein richtiger Tipp eingegangen sein, dann wird unter allen Einsendungen ausgelost.



