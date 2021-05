"Top Ten" in Bayern: Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg fällt auf 16,3

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg fallen weiter. Die Inzidenz liegt laut RKI bei 16,3. Das ist der niedrigste Stand seit knapp drei Monaten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land ist weiter rückläufig - und zwar so deutlich, dass der Landkreis inzwischen zu den "Top Ten" in Bayern gehört. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Donnerstag über sein Online-Dashboard die Sieben-Tage-Inzidenz 16,3. Das entspricht einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vortag, an dem das RKI 20,1 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen meldete.

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt stabil

Der Wert von Donnerstag ist der niedrigste im Landkreis seit dem 1. März. Nach wie vor weist das RKI mit Blick auf die zurückliegenden Pfingstfeiertage darauf hin, "dass an Feier- und Brückentagen weniger Personen einen Arzt aufsuchen, wodurch auch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden". Die rückwirkend aktualisierten Inzidenzwerte für den Landkreis liegen pro Tag zwar leicht höher, als vorläufig über das Dashboard vermeldet. Der Trend im Landkreis scheint angesichts bislang überschaubarer Nachmeldungen aber stabil. Bewegt sich der Wert auch am Freitag unterhalb der 35er-Marke, könnten ab Sonntag Kontakt-Beschränkungen gelockert werden.

Auch außerhalb der Landkreis-Grenzen gehen die Corona-Zahlen kontinuierlich nach unten. Sowohl für Bayern als auch für Deutschland meldet das RKI die Sieben-Tage-Inzidenz 41.

Zwei Covid-Patienten am Krankenhaus Aichach

Die Corona-Lage am Aichacher Krankenhaus bleibt relativ entspannt. Nach Angaben des Landratsamts waren dort Donnerstagmorgen zwei positiv Getestete in stationärer Behandlung. Ein Corona-Patient lag auf der Intensivstation und musste behandelt werden.

