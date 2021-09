Trotz Impfung Corona? Diese Rolle spielen Impf-Durchbrüche im Landkreis

Plus Die Impfquote in Aichach-Friedberg kommt weiter kaum vom Fleck. Sie steht bei knapp 54 Prozent. Warum auch vollständig Geimpfte immer wieder positiv getestet werden.

Mehr als die Hälfte der Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg ist inzwischen vollständig gegen Corona geimpft. Mit Stand vom Sonntag haben nach Angaben des Landratsamtes mehr als 72.400 Menschen bei ihren Hausärzten oder in den Impfzentren ihre Zweitimpfung erhalten. Das entspricht fast 54 Prozent der Landkreisbevölkerung (Vorwoche: 53 Prozent). Der vollständige Impfschutz schützt nach derzeitigem Wissensstand vor einem schweren Verlauf der Covid-Erkrankung. Nicht aber vollumfänglich vor einer Infektion. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg werden immer wieder Menschen positiv getestet, die bereits zweifach geimpft wurden. Das Gesundheitsamt erklärt, warum.