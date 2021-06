Aichach-Friedberg

12:00 Uhr

Umfrage: Bereiten Ihnen Starkregen, Hitze und Hagel Sorgen?

Plus In dieser Woche machen Unwetter den Menschen im Wittelsbacher Land das Leben schwer. Beängstigen solche Wetterextreme die Passanten am Aichacher Stadtplatz?

Von Gerlinde Drexler

Seit Tagen ziehen Gewitter durch die Region. In Pöttmes standen mehrfach Straßen und Gebäude unter Wasser, in Aindling hatte die Feuerwehr wegen Starkregens Dutzende Einsätze, in Friedberg fiel der Strom aus und in der Nähe des Friedberger Ortsteils Derching entwurzelte eine Windhose mehrere Bäume. Ob diese Wetterextreme ihnen Sorge bereiten, wollten wir von Passanten am Stadtplatz wissen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen