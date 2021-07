Aichach-Friedberg

18:30 Uhr

Umfrage: Liebe Aichacher, ändern sich Ihre Urlaubspläne wegen der Pandemie?

Plus In diesem Jahr sorgt die Corona-Pandemie bei vielen Urlaubern für Unsicherheit. Welchen Einfluss hat sie auf die Ferienplanung der Menschen in Aichach?

Von Gerlinde Drexler

Ab morgen müssen voraussichtlich Urlauber, die aus dem Ausland heimkommen, bei der Einreise einen Nachweis erbringen, dass sie entweder negativ getestet, genesen oder geimpft sind. In Deutschland sind manche Urlaubsorte überlaufen. Wir wollten von Passanten am Stadtplatz wissen, wie es mit ihren Urlaubsplänen aussieht. Hat Corona Sie beeinflusst oder planen Sie den Urlaub wie jedes Jahr?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen