Aichach-Friedberg

12:28 Uhr

Umfrage: Wie gehen Sie mit den hohen Spritpreisen um?

Plus Die Benzinpreise sind in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Wir haben Menschen am Aichacher Stadtplatz gefragt wie sie damit umgehen.

Von Gerlinde Drexler

Wer sein Auto volltanken will, muss inzwischen tief in die Tasche greifen. Die Preise für Benzin und Diesel haben ein rekordverdächtiges Niveau erreicht. Und es scheint noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht zu sein. Wir wollten von Passanten am Stadtplatz in Aichach wissen, wie sie damit umgehen. Versuchen sie, weniger Auto zu fahren, auf das Rad umzusteigen, oder haben sie andere Alternativen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen