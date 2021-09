Aichach-Friedberg

06:58 Uhr

Umfrage in Aichach: Geben Sie Ihre Stimme per Briefwahl ab?

Plus In wenigen Wochen ist Bundestagswahl. In manchen Kommunen häufen sich Briefwahlanträge. Wir haben Passanten am Aichacher Stadtplatz gefragt, wie sie wählen.

Von Gerlinde Drexler

In drei Wochen ist die Bundestagswahl. Mit ihrer Stimme entscheiden die Wählerinnen und Wähler, welche Abgeordnete sie im Bundestag vertreten sollen. In einigen Kommunen sind schon jetzt so viele Briefwahlanträge wie noch nie eingegangen. Grund ist die Corona-Pandemie. Wir wollten von Passanten am Stadtplatz wissen, wie sie es bei der Wahl handhaben: Gehen Sie ins Wahllokal oder wählen Sie per Brief?

