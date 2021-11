Umfrage in Aichach: Sind Sie schon in Weihnachtsstimmung?

Plus Zwar gibt es heute keine Weihnachtsmärkte, aber das erste Adventswochenende steht vor der Tür. Sind die Menschen auf dem Aichacher Stadtplatz schon in Weihnachtsstimmung?

Der Weihnachtsbaum steht auf dem Aichacher Stadtplatz, und die Stadtmitte ist festlich geschmückt. Sogar der erste Schnee soll laut Wettervorhersagen pünktlich zum ersten Adventswochenende vom Himmel rieseln. Reicht das aber schon, um auch bei den aktuell schlechten Nachrichten in weihnachtliche Stimmung zu kommen? Wir haben Passanten am Aichacher Stadtplatz gefragt, wie es bei ihnen damit aussieht.