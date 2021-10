Umweltpreis: Diese vier Initiativen aus dem Landkreis überzeugen

Plus Der Landkreis Aichach-Friedberg hat vier neue Umweltpreisträger. Die Bandbreite reicht vom Bio-Pionier aus Schorn bis zur innovativen Firma aus Schiltberg.

Gleich vier Preisträger erhielten am Donnerstag den Umweltpreis des Landkreises. Das lag daran, dass im vergangenen Jahr keine Verleihung stattfinden konnte und Landrat Klaus Metzger diesmal den Umweltpreis für zwei Jahre verlieh. In kleinerem Rahmen als sonst, aber trotzdem festlich. Die Preisträger aus 2019 waren die Firma Repulping Technology aus Schiltberg und Josef Birndorfer aus Aichach. Den Umweltpreis 2020 erhielten Elisabeth und Hubert Birkmeir aus Schorn (Gemeinde Pöttmes) und das Bündnis Nachhaltiges Mering.