Unfälle auf schneeglatten Straßen im Landkreis Aichach-Friedberg

Schnee und zu schnell unterwegs: Gleich mehrere Unfälle meldet die Polizei Aichach. Dabei wird ein Mensch leicht verletzt und muss ins Krankenhaus.

Drei Unfälle haben sich am Dienstag auf schneeglatten Straßen im nördlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg ereignet. Nach Angaben der Polizei Aichach waren zwei der Autofahrerinnen und Autofahrer zu schnell auf glatten Straßen unterwegs. Eine Person wurde bei einem Unfall leicht verletzt.

Unfall bei Petersdorf: Frau leicht verletzt

Eine 23-Jährige hat gegen 12.30 Uhr mit ihrem Wagen auf der Staatsstraße2035 von Affing nach Pöttmes einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, kam sie auf der Höhe von Petersdorf aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte nach rechts von der Straße ab und landete im Graben. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen ins Aichacher Krankenhaus gefahren werden. Am Auto entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Zu einem weiteren Unfall ist es um 13.10 Uhr auf der Kreisstraße AIC1 beim Pöttmeser Ortsteil Schnellmannskreuth gekommen. Dort war ein 68-jähriger Mechaniker mit seinem Fahrzeuggespann, einem Auto mit Anhänger, von Pöttmes kommend in Richtung Aichach unterwegs. Wie die Polizei berichtet, verlor der Mann etwa 100 Meter vor der Zufahrt nach Schnellmannskreuth (Schulstraße) bei starkem Schneefall und Seitenwind die Kontrolle über sein Gespann. Dabei schleuderte der Anhänger auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Wagen einer 30-Jährigen zusammen, die in Richtung Pöttmes unterwegs war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

19-Jähriger verliert Kontrolle über seinen Wagen in Hollenbach

Auch in Hollenbach hat am Dienstag ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Hollenbach und dem Ortsteil Mainbach war gegen 14.50 Uhr ein 19-Jähriger mit seinen Wagen unterwegs. Wie die Polizei berichtet, war die Straße schneeglatt und der junge Mann zu schnell unterwegs. Deswegen verlor er die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Schleudern und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Baum. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. (kneit)