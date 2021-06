Aichach-Friedberg

Unwetter im Wittelsbacher Land: Dieses Mal trifft es Aindling

Auch über dem Aichacher Stadtteil Untergriesbach tobte am Montagabend ein Gewitter. Das Naturschauspiel hielt Franz Achter mit einer Langzeitbelichtung mit der Kamera fest. Der Blick geht nach Westen in Richtung B300 und Aichach.

Plus Das schwere Unwetter am Montagabend richtet vor allem im Lechraingebiet zahlreiche Schäden an. In Aindling gibt es über 60 Einsätze. Auch Rehling ist stark betroffen.

Starker Regen, Hagel, Stromausfälle: Der Landkreis Aichach-Friedberg bekam das Unwetter in der Nacht von Montag auf Dienstag kräftig zu spüren. Besonders in Aindling sorgte der Starkregen für viele Überschwemmungen. Die freiwilligen Feuerwehren der Marktgemeinde und viele zusätzliche Helfer waren im Dauereinsatz.

