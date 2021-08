Aichach-Friedberg

Verschärfte Corona-Regeln werden immer wahrscheinlicher

Plus Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Donnerstag erneut gestiegen. Hält dieser Trend auch am Freitag an, gelten ab Sonntag neue Regeln im Kreis Aichach-Friedberg.

Von Carmen Jung

Es wird immer wahrscheinlicher, dass im Landkreis Aichach-Friedberg bald verschärfte Corona-Regeln gelten. Von 40,1 am Mittwoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) auf 46,0 gestiegen. Sie liegt damit zum zweiten Mal in Folge über der Schwelle von 35. Bleibt sie auch am Freitag darüber, greifen am Sonntag neue Beschränkungen.

