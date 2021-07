Aichach-Friedberg

vor 33 Min.

Verwirrung um Schließung von Impfzentrum: Das steckt dahinter

Plus Im Landkreis Aichach-Friedberg wird ein Standort für Corona-Impfungen geschlossen, Dasing und Kissing bleiben aber erhalten. Was hat es damit auf sich?

Von Max Kramer

Über 80.000 Menschen haben sich bislang in Dasing und Kissing gegen Corona impfen lassen. Die beiden Standorte sind die wichtigsten Stützen für die Impfkampagne im Wittelsbacher Land, in den Hausarzt-Praxen wurden bislang weniger als halb so viele Dosen verabreicht. Und so ließ am Mittwoch eine Meldung der Deutschen Presseagentur aufhorchen, derzufolge "eines von zwei Impfzentren" im Landkreis schließe. Dies habe das bayerische Gesundheitsministerium mitgeteilt. Nach Informationen unserer Redaktion bleiben aber sowohl Dasing als auch Kissing als Standorte für Corona-Impfungen erhalten. Was also steckt dahinter?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen