Vom einstigen Schloss in Winden zeugt heute nur noch eine Kapelle

Plus Das Buch "Altbayern in Schwaben" widmet sich der Heimatgeschichte im Wittelsbacher Land. Ein Thema sind prächtige Schlösser, die es Stockensau und Winden gab.

Heimatgeschichte aus dem Wittelsbacher Land steht bei der Buchreihe "Altbayern in Schwaben" im Mittelpunkt. Sieben Autoren haben neun Beiträge für den reich bebilderten 19. Band verfasst. Wir stellen sie in einer Serie vor. Der Leiter des Redaktionsteams, Wolfgang Brandner, hat sie zusammengefasst. Hubert Raab erzählt über "Die Schlösser von Winden und Stockensau mit ihren Kapellen":