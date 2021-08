Warum die Corona-Zahlen in Aichach-Friedberg am Dienstag stark stiegen

Plus Im Landkreis Aichach-Friedberg macht die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag einen deutlichen Sprung nach oben. Wie das Gesundheitsamt diese Entwicklung erklärt.

Im Landkreis Aichach-Friedberg lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag deutlich über der vom Montag. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete 32,7 bekannte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Montag war die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 23,0 gelegen - nach 26,7 am Sonntag. Das Gesundheitsamt erklärte den Sprung nach oben auf Nachfrage unserer Redaktion: