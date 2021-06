Aichach-Friedberg

06.06.2021

Warum ein Anbau den Kreistag von Aichach-Friedberg entzweit

So soll die Erweiterung des Landratsamtes in Aichach mit einem Anbau in Holzhybrid-Bauweise aussehen.

Plus Am Montag fällt die Entscheidung über eine Erweiterung des Landratsamtes in Aichach. Es geht um die voraussichtlich größte Netto-Bauinvestition in der Geschichte des Landkreises.

Von Christian Lichtenstern

Es gibt unterschiedliche Standpunkte, Schwerpunkte und Fixpunkte in der politischen Arbeit der 60 Kreisräte in sieben Fraktionen und FDP-Einzelkämpfer Karlheinz Faller. Aber es gibt eine Konstante: Bei allen großen, wichtigen und zukunftsweisenden Infrastrukturentscheidungen der vergangenen Jahrzehnte hat der Kreistag die Projekte meist einstimmig oder nur mit ganz wenigen Gegenstimmen auf den Weg gebracht. Ob es das dritte Gymnasium im Landkreis in Mering war, der Krankenhaus-Neubau in Aichach oder zuletzt die neue Förderschule in Friedberg: In Details gab es natürlich durchaus unterschiedliche Meinungen, im Großen und Ganzen standen in der Regel alle dahinter. Mit dieser Tradition dürfte am Montag-Nachmittag gebrochen werden.

