Aichach-Friedberg

19:00 Uhr

Warum ein Paar aus Aichach in einem Tiny House leben will

Dominik Schuster baut einen alten Schaustellerwagen in ein Tiny House um.

Plus Dominik Schuster und Julia Geyer bauen in Aichach einen Schaustellerwagen in ein Tiny House um. Wieso sie dauerhaft auf wenigen Quadratmetern wohnen möchten.

Von Katja Neitemeier

Von der Eingangstür bis zu seinem Schlafzimmer sind es für Dominik Schuster nur wenige Schritte. Dabei passiert er die Küche. Ein Badezimmer hat sein Haus nicht. Trotzdem kann er sich kein schöneres Zuhause vorstellen. Gemeinsam mit seiner Freundin Julia Geyer baut er einen 80 Jahre alten Schaustellerwagen in ein Tiny House um. Wie es sich auf 28 Quadratmetern lebt.

