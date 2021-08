Aichach-Friedberg

Warum in Aichach-Friedberg am Dienstag kurzzeitig der Strom ausfiel

In Teilen des Landkreises Aichach-Friedberg fiel am Dienstagvormittag kurzzeitig der Strom aus. Welche Orte betroffen waren und was der Grund dafür war.

Von Christian Lichtenstern

In mehreren Orten im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Dienstagvormittag kurzzeitig der Strom ausgefallen. Der Ausfall dauerte rund zehn Minuten. Die für das Netz zuständige LEW Verteilnetz teilte auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass um kurz nach 10 Uhr im Bereich von Obergriesbach, Dasing und Stätzling (Stadt Friedberg) sowie in Ortsteilen von Aichach, Affing und Friedberg kein Strom zur Verfügung gestanden habe. Kurzzeitiger Stromausfall in Aichach-Friedberg: Erdschluss war die Ursache Ursache war ein sogenannter Erdschluss auf der nördlich von Kissing verlaufenden 110-kV-Freileitung. Er trat bei den derzeit laufenden Arbeiten zur Erneuerung der 110-kV-Anbindung auf. Die Leitung war aus Sicherheitsgründen kurzzeitig abgeschaltet worden und konnte laut einer Sprecherin des Unternehmens um 10.14 Uhr wieder in Betrieb gehen.

