Was die neuen Corona-Regeln für das Wittelsbacher Land bedeuten

Mit den neuen Corona-Regeln sind auch strengere Maßnahmen in stark betroffenen Landkreisen vorgesehen. Eines von zwei Kriterien erfüllt Aichach-Friedberg.

Bereits den zweiten Tag in Folge weist das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis Aichach-Friedberg eine Corona-Inzidenz von unter 100 aus. Am Donnerstag lag sie bei 193,3 und ist damit nur geringfügig höher als am Vortag. Damit ist das Wittelsbacher Land derzeit noch weit entfernt von den Hotspot-Regionen wie die Landkreise Miesbach mit einer Inzidenz von 715,7 oder Mühldorf am Inn mit 643,9. Die Intensivstationen an den Kliniken an der Paar sind dennoch ausgelastet.

15 Corona-Patienten an den Kliniken an der Paar

Fünf Corona-Patienten werden derzeit intensivmedizinisch am Krankenhaus in Aichach versorgt. Dazu kommen zehn Patienten auf der Isolierstation und zwei Corona-Verdachtsfälle. 13 der insgesamt 14 Intensivbetten waren am Donnerstagmorgen belegt. Was die neue Hotspot-Strategie des Freistaats angeht, erfüllt der Landkreis Aichach-Friedberg damit eines von zwei ausschlaggebenden Kriterien: Die Intensivstationen sind zu mindestens 80 Prozent belegt. Als Hotspot gilt der Kreis erst, wenn gleichzeitig die Inzidenz über 300 steigt.

Wenn eine Region zum Hotspot wird, gelten die Regeln, die für die rote Ampelstufe vorgesehen sind. Das würde unter anderem bedeuten, dass nur noch Genesene und vollständig Geimpfte in bestimmte Einrichtungen oder Veranstaltungen dürfen - Ausnahmen gibt es für Gaststätten, Hotels und körpernahe Dienstleistungen. Hier gilt auch bei roter Stufe 3G plus.

Auch ohne Hotspot: Schärfere Regeln ab Samstag

Auch wenn der Landkreis Aichach-Friedberg derzeit kein Hotspot ist, werden sich die Regelungen ab Samstag verschärfen. Aufgrund einer Anpassung der Krankenhausampel gilt bayernweit ab 6. November die Stufe gelb. Das bedeutet, dass überall dort, wo bisher 3G (Zugang für Geimpfte, Genesene und Getestete) galt, nun auf 3G plus verschärft wird. Ein negativer Schnelltest reicht dann nicht mehr aus, sondern nur noch ein negativer PCR-Test. Wo bislang 3G plus galt (beispielsweise in Clubs oder Bordellen), dürfen ab Samstag nur noch Geimpfte oder Genesene rein. Zudem gibt es vielerorts wieder eine FFP2-Maskenpflicht.

