Weniger Schwimmkurse - ein Grund zur Sorge? Das sagen Menschen in Aichach

Plus Auch wegen Corona lernen immer weniger Kinder zu schwimmen. Wir haben uns in Aichach umgehört - und erfahren: Eltern und Großeltern sind durchaus besorgt.

Während der Corona-Pandemie fielen die Schwimmkurse im vergangenen Jahr fast komplett aus. Immer weniger Kinder lernen deshalb zu schwimmen. In Aichach können die Kurse noch immer nicht stattfinden, weil das Hallenbad nach einem Brand im Herbst noch geschlossen ist. Und im Freibad fehlen dafür die Kapazitäten. Ist das ein Grund zur Sorge? Wir haben uns in Aichach umgehört.