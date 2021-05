Aichach-Friedberg

vor 26 Min.

Werden ab Sonntag die nächsten Corona-Regeln in Aichach-Friedberg gelockert?

Plus Im Landkreis Aichach-Friedberg sind weitere Lockerungen der Corona-Regeln zum Greifen nah. Grund sind sinkende Inzidenzen. Wie die Impfungen vorangehen.

Von Max Kramer

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg fallen weiter. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 16,3. Das entspricht nicht nur dem niedrigsten Stand seit dem 1. März - der Landkreis ist damit auch unter den besten zehn in ganz Bayern. Weder in Schwaben noch in Oberbayern gab es am Donnerstag einen Landkreis oder eine kreisfreie Stadt mit niedrigerer Inzidenz. Dass die Zahlen im Wittelsbacher Land derart rückläufig sind, dürfte sich bald auch auf die Corona-Regeln auswirken. Lockerungen sind zum Greifen nah.

