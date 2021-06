Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Wie Impfungen den Alltag in Pflegeheimen in Aichach-Friedberg verändern

Ins Pfarrer-Knaus-Heim in Kühbach kehrt ein wenig Alltag zurück. Bei gutem Wetter spielen einige Bewohnerinnen mit Pflegekraft Melanie Hofberger ein Spiel.

Plus Inzwischen sind viele Menschen in den Pflegeheimen im Wittelsbacher Land vollständig gegen Corona geimpft. Das hat Auswirkungen auf das Leben in den Einrichtungen.

Von Katja Neitemeier

Sie gehörten im vergangenen Jahr zu den ersten Personengruppen, die sich isolieren mussten: ältere Menschen in den Pflegeeinrichtungen im gesamten Landkreis Aichach-Friedberg. Zu hoch war die Gefahr, dass sie eine Ansteckung mit dem Coronavirus nicht überleben würden. Inzwischen ist ein Großteil von ihnen vollständig geimpft. Das hat Einfluss auf den Alltag in den Pflegeheimen.

