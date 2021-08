Wie die Polizei die Straßen im Wittelsbacher Land sicherer machen will

Plus Im Straßenverkehr lauern viele Gefahren. Mit gezielten Aktionen will die Polizei nun die Zahl der Unfälle und Verkehrstoten im Landkreis Aichach-Friedberg senken.

In einer neuen Broschüre zum Thema Verkehrssicherheit stehen unter anderem Fußgänger und Radfahrer im Mittelpunkt. Mit gezielten Kampagnen und Aktionen sollen sie über die Risiken im Straßenverkehr aufgeklärt werden. Ein weiterer Anreiz: ein Gewinnspiel. Wie können Bürgerinnen und Bürger aus dem Wittelsbacher Land daran teilnehmen?