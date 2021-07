Wie es drei Bäckerinnen aus dem Raum Aichach ins Zuckerguss-Heft schafften

Plus Mit exotischem Gebäck haben es drei Frauen aus dem Raum Aichach in die neue Ausgabe des Zuckerguss-Magazins geschafft. Wir stellen sie und ihre Rezepte vor.

Es muss nicht immer eine Reise in weit entfernte Winkel dieser Welt sein, um neue Dinge kennenzulernen. Wer verschiedene Kulturen auf kulinarische Weise entdecken möchte, wird sicherlich im neuen Zuckerguss-Heft fündig. Auf rund 80 Seiten gibt es Backrezepte aus aller Welt. Auch drei Frauen aus dem Raum Aichach sind in der neuen Ausgabe des Backmagazins vertreten.