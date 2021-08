Wie werden die Bürger in Aichach-Friedberg im Katastrophenfall gewarnt?

Plus Die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands offenbarte Schwachstellen im Katastrophenschutz. Warum es in Aichach-Friedberg nur eine einzige Warnsirene für solche Fälle gibt.

Die Bilder von der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben auch die Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg erschüttert. Derzeit läuft bundesweit die Diskussion, warum die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten nicht rechtzeitig und ausreichend gewarnt wurde. Wie würde im Wittelsbacher Land im Katastrophenfall vorgegangen? Welche Mittel und Wege stehen zur Verfügung - und reichen sie aus?