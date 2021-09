Aichach-Friedberg

29.09.2021

Wieder ein Corona-Fall im Aichacher AWO-Seniorenheim

Im AWO-Seniorenheim in Aichach ist eine Person positiv getestet worden. Schon im Januar 2021 und im Frühjahr 2020 gab es dort mehrere Corona-Fälle, teils mit gravierenden Konsequenzen.

Von Max Kramer

Am AWO-Seniorenheim in Aichach gibt es wieder einen Corona-Fall. Das teilte das Landratsamt Aichach-Friedberg am Mittwoch mit. Demzufolge wurde dort eine Person positiv getestet. Nach Informationen unserer Redaktion handelt es sich dabei um eine Bewohnerin. Sie ist über 80 Jahre alt.

