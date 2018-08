vor 35 Min.

Aichach-Friedberg: Wo Bauern ihre Verpackungen loswerden

Landwirte aus dem Landkreis können von August bis Oktober kostenlos Kanister, Faltschachteln und Säcke abgeben. Die Sammelstellen und -zeiten in der Region.

Landwirte können Verpackungen von Pflanzenschutzmitteln, Spritzreinigern und Flüssigdüngern kostenlos über das Rücknahmesystem Pamira abgeben. Die gemeinsame Initiative von Herstellern und Handel, die flächendeckend in Deutschland stattfindet, sorgt für eine kontrollierte und sichere Verwertung der Behälter. Die Abgabe ist an fünf Sammelorten in der Region an neun Terminen von August bis Oktober möglich.

Zurückgenommen werden laut einer Mitteilung des Landratsamtes von Pflanzenschutz-Kanister aus Kunststoff und Metall sowie Faltschachteln, Papier- und Kunststoff-Säcke. Die Verpackungen müssen restlos entleert, gespült, trocken und mit dem Pamira-Logo versehen sein. Ist eine Spülung technisch nicht möglich, gilt die Tropffreiheit als sauber. Die Deckel sind getrennt abzugeben. Behälter über 50 Liter müssen durchtrennt sein. Die Gebinde müssen sortiert nach Kunststoff, Metall und Beutel angeliefert werden. Bei der Annahme wird wieder kontrolliert. Landwirte müssen verschmutzte Verpackungen wieder mitnehmen und dann auf eigene Kosten entsorgen.

Pflanzenschutzmittel: Das sind die Anlaufstellen in der Region

Das Entsorgungssystem Pamira wurde Anfang der 1990er Jahre von der deutschen Pflanzenschutz-Industrie mit dem Agrargroßhandel auf freiwilliger Basis entwickelt. Heute werden rund drei Viertel aller Pflanzenschutzmittelverpackungen von Pamira erfasst und entsorgt. Neben der thermischen Verwertung geht der Großteil der zerkleinerten Verpackungen ins werkstoffliche Recycling, zur Herstellung von Kabelschutzrohren. Die Sammeltermine und -orte in der Region:

Dehner in Rain am Lech Unterpeichinger Straße 45, Telefon 09090/777445: Donnerstag, 16. August, und Freitag, 17. August, von 7 bis 16 Uhr (mittags von 12 bis 13 Uhr geschlossen).

Kreisbauhof in Aichach Industriestraße 3 im Gewerbepark Ecknach, Telefon 08251/897723: Dienstag, 21. August, und Mittwoch, 22. August, jeweils von 8 bis 16 Uhr.

Baywa Dasing Agrar Vertrieb Taitinger Straße 56, Telefon 08205/962443: Mittwoch, 5. September, und Donnerstag, 6. September, von 8 bis 16.45 Uhr (mittags von 12 bis 13 Uhr geschlossen).

Johann Wenger Landesprodukte-Großhandlung in Brunnen, Schrobenhausener Straße 7, Telefon 08454/3218: Mittwoch, 19. September, von 8 bis 16.30 Uhr (mittags von 12 bis 13 Uhr geschlossen).

Baywa Schrobenhausen Agrar Vertrieb

Edelshausener Straße 30, Telefon 08252/895740: Mittwoch, 10. Oktober, und Donnerstag, 11. Oktober, von 8 bis 17 Uhr (mittags von 12 bis 13 Uhr geschlossen).

Großkunden Wer mehr als 300 Kilo anliefert kann die Verpackungen laut Mitteilung des Landratsamtes nach vorheriger telefonischer Anmeldung in der Zeit von Mittwoch, 8. August, bis Donnerstag, 11. Oktober, bei der Firma Gigler, Gollingkreuter Weg 13, in Schrobenhausen anliefern. Telefonische Voranmeldung unter den Telefonnummern 08252/8977-0 oder 0176/10840026. (AN)

Themen Folgen