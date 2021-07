Wo Landkreis-Bürger künftig Bauschutt und Grünschnitt entsorgen können

Plus Ab 2022 ist der Kreis für die Annahme bestimmter Wertstoffe zuständig, nicht mehr die Kommunen. Und es ändert sich noch einiges mehr bei der Müllentsorgung.

So viele Veränderungen wie derzeit bei der Entsorgung von Wertstoffen gab’s im Wittelsbacher Land zuletzt vor drei Jahrzehnten zum Höhepunkt der bewegten Mülldiskussion. Bis zum Jahresende 2020 wurden rund die Hälfte der Wertstoffhöfe aufgelöst. Seit Januar gibt es nur noch 13 von zuletzt 25 Sammelstellen. Drei davon (darunter Obergriesbach) haben noch eine Galgenfrist bis Ende 2023 – dann entscheidet der Kreistag noch einmal über ihre Zukunft. Ab Januar 2022 folgt der zweite Schritt: Der Landkreis ist dann auch für die Annahme für Grüngut und Bauschutt zuständig.