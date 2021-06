Zahl der Arbeitslosen im Landkreis sinkt im Juni leicht

Plus Im Juni sind 2017 Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg ohne Arbeit. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,6. Schwer haben es Ältere und Langzeitarbeitslose.

Im Landkreis Aichach-Friedberg waren im Juni 2017 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 50 Arbeitslose oder 2,4 Prozent weniger als einen Monat zuvor. Das meldete die Agentur für Arbeit am Mittwoch. Im Vergleich zum Juni 2020 waren es 101 oder 4,8 Prozent weniger. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 2,6 Prozent. Im Juni 2020 betrug die Arbeitslosenquote 2,7 Prozent. Damit herrscht im Landkreis laut Agentur für Arbeit immer noch Vollbeschäftigung.