Zahl der Arbeitslosen im Landkreis sinkt im September auf 1869

Plus Die Agentur für Arbeit meldet für Aichach-Friedberg eine Arbeitslosenquote von 2,4 Prozent. Die positive Entwicklung gibt es in fast allen Personengruppen.

Weniger Arbeitslose als im August meldet die Agentur für Arbeit am Donnerstag für den Monat September. Mit 1869 Menschen liegt ihre Zahl im September unter der vom August (2027) und noch deutlicher unter der vom September 2020 mit 2133. Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,4 Prozent. Im Vormonat betrug sie 2,6, im Vorjahr 2,7 Prozent. Die Agentur für Arbeit spricht von Vollbeschäftigung im Wittelsbacher Land.