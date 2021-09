Zahl der Corona-Patienten im Landkreis Aichach-Friedberg steigt

Am Krankenhaus sind vier Corona-positiv getestete Personen in stationärer Behandlung, eine muss invasiv beatmet werden. Neuer Corona-Fall an der Mittelschule Kissing.

Am Aichacher Krankenhaus hat sich der Zustand einer Corona-positiv getesteten Person so verschlechtert, dass sie invasiv beatmet werden muss. Das meldete die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) am Freitag. Invasive Beatmung ist nur bei sehr schweren Krankheitsverläufen erforderlich. Dieser Corona-Fall ist einer von insgesamt vier, mit denen das Aichacher Krankenhaus am Freitagmorgen beschäftigt war, Donnerstag waren es noch drei. Zwei Personen - darunter auch die invasiv beatmete - lagen auf der Intensivstation, bei zwei weiteren war dies nicht erforderlich. Von 16 Intensivbetten im Wittelsbacher Land waren am Freitag drei frei.

Krankenhaus Aichach: Ein Covid-Patient invasiv beatmet

In ganz Bayern mussten in der vergangenen Woche 243 Menschen hospitalisiert werden, damit steht die Krankenhausampel weiterhin auf Grün. Der entsprechende Grenzwert liegt bei 1200.

Als wirkungsvollstes Instrument im Kampf gegen die Pandemie gilt die Impfung. Mit Stand von Donnerstag haben sich im Wittelsbacher Land rund 75.590 Personen mindestens einmal impfen lassen, rund 74.880 sind bereits vollständig immunisiert. Übertragen auf die Bevölkerungszahl entspricht dies Quoten von 56,1 und 55,6 Prozent. Eine dritte, sogenannte Auffrischungsimpfung haben 286 Personen erhalten.

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg stabil

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bewegt sich weiterhin auf einem sehr stabilen Niveau. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag 75,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Vortag hatte der Wert bei 71,8 gelegen. Aktuell häufen sich Corona-Fälle an Bildungs- und Betreuungseinrichtungen im Wittelsbacher Land. Am Freitag meldete das Landratsamt Aichach-Friedberg eine positiv getestete Person an der Mittelschule Kissing. Ermittelt wurde hier eine enge Kontaktperson, diese muss in Quarantäne. Unter der Woche waren auch Fälle an der Grund- und Mittelschule Dasing, an der Ludwig-Steub-Grundschule Aichach, an der Grundschule Kissing sowie an der Konradin-Realschule Friedberg bekannt geworden.

So überrascht es nicht, dass die Infektionszahlen gerade unter jüngeren Landkreis-Bewohnerinnen und -Bewohnern im Verhältnis deutlich höher liegen. Nach aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz unter den Fünf- bis 14-Jährigen im Wittelsbacher Land am Freitag bei 162, was in absoluten Zahlen 21 Fällen entspricht. Dreistellig ist der Wert auch unter den 15- bis 34-Jährigen (114, absolut: 34). Am meisten Fälle, 35, gab es unter den 34- bis 59-Jährigen - umgerechnet entspricht dies einer Inzidenz von 71. Was positiv ist: Unter den besonders gefährdeten Über-80-Jährigen wurde in den vergangenen sieben Tagen keinen einziger Fall registriert.

Corona-Fälle nach Altersgruppe (Stand: 24.09.):

Altersgruppe Fälle der vergangenen Woche pro 100.000 Einwohner Alle 102 75 0-4 4 56 5-14 21 162 15-34 34 114 35-59 35 71 60-79 8 29 80+ 0 0

Quelle: Robert-Koch-Institut

Nach Angaben des Landratsamts wurden in den vergangenen sieben Tagen 102 Personen positiv getestet - davon 30 in Aichach, 19 in Friedberg, 15 in Kissing und zwölf in Mering.

Corona: Inzidenz rund um den Landkreis Aichach-Friedberg stabil

Im Umkreis ist die Lage weiterhin unter Kontrolle, die Werte in den meisten angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden waren am Freitag nahezu unverändert. Am höchsten war die Inzidenz in der Stadt Augsburg (97), gefolgt von den Landkreisen Pfaffenhofen an der Ilm (91,4), Neuburg-Schrobenhausen (91,1), Donau-Ries, Augsburg (jeweils 78,2), Dachau (62,5) und Fürstenfeldbruck (54,9). Unterhalb der 50er-Marke liegt der Landkreis Landsberg mit 54,9.