Zahl der Corona-Toten im Landkreis Aichach-Friedberg steigt auf 94

Ein weiterer Landkreis-Bewohner ist im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ums Leben gekommen. Die Inzidenz sinkt weiter. Neuer Fall in Aichacher Asylunterkunft.

Im Landkreis Aichach-Friedberg ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu beklagen. Das teilte das Landratsamt am Freitag mit. Damit steigt die Zahl derjenigen, die im Wittelsbacher Land an oder mit dem Virus gestorben sind, auf 94.

Corona in Aichach-Friedberg: Zahl der Toten steigt, Inzidenz sinkt

Unterdessen gehen die Infektionszahlen im Landkreis weiter nach unten. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag den Sieben-Tage-Inzidenzwert 114,4 - ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vortag (115,1). In ganz Deutschland lag die Inzidenz bei 126, in Bayern bei 122.

Nach Auskunft des Landratsamts wurden in den vergangenen sieben Tagen im Wittelsbacher Land 138 Personen positiv getestet. Davon kamen 23 aus Aichach, 38 aus Friedberg, sieben aus Kissing und zwölf aus Mering. Einen aktuellen Corona-Fall meldet der Landkreis aus einer Asylunterkunft in Aichach. Nachdem dort eine Person positiv getestet wurde, müssen 23 enge Kontaktpersonen in Quarantäne.

Mehr Covid-Patienten am Krankenhaus Aichach

Die Zahl der stationär behandelten Corona-Patienten am Aichacher Krankenhaus ist unterdessen leicht gestiegen - von elf am Donnerstag auf 13 am Freitag. Fünf Personen lagen auf der Intensivstation und mussten beatmet werden.

Da die Inzidenz im Landkreis seit Tagen konstant unter dem Grenzwert 165 liegt, greifen ab kommendem Montag, 10. Mai, verschiedene Lockerungen in den Schulen. Sofern der Mindestabstand von eineinhalb Metern durchgehend eingehalten werden kann, gilt an Grundschulen für die Jahrgangsstufen 1 bis 3 sowie an Förderschulen für die Jahrgangsstufen 5 und 6 Präsenzunterricht. Ist kein Mindestabstand möglich, findet dort Wechselunterricht statt.

Lockerungen an Schulen im Landkreis Aichach-Friedberg

Die Abschlussklassen - darunter auch die vierten Klassen der Grundschule und die elften Klassen der Gymnasien und Fachoberschulen - werden weiterhin in Präsenz unterrichtet, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann. Falls nicht, gilt auch hier Wechselunterricht. An allen anderen Schularten und Jahrgangsstufen findet Distanzunterricht statt, solange die Inzidenz über 100 bleibt.

